Путин раскрыл количество военных ВС РФ в зоне СВО.
Президент России Владимир Путин призвал отбирать кандидатов на государственные должности, исходя из их личных и профессиональных качеств. Он объяснил, что при формировании управленческой команды не следует опираться на принадлежность к определенному полу, профессии или иному признаку.
Численность ВС РФ, находящихся в зоне проведения СВО, превышает 700 тысяч человек, также отметил Путин. Главное об СВО на Украине на 18 сентября — в материале URA.RU.
Путин сказал кого стоит привлекать на государственные должности.
Подбор кадров для работы в органах власти должен осуществляться на основе их профессиональных и личных качеств, а не опираться на принадлежность к определенному полу, профессии или иному признаку, заявил Путин. Он также подчеркнул, что важно привлекать тех, кто осознанно выбирает работу во власти и обладает необходимыми склонностями и навыками для эффективного решения задач.
Сколько военных ВС РФ на СВО.
Численность российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, превышает 700 тысяч человек. Об этом заявил Путин в ходе встречи с руководителями парламентских фракций.
Угрожает ли конфликт на Украине началом третьей мировой.
Ситуация вокруг Украины больше не несет риска возникновения третьей мировой войны. Такое мнение выразил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции, состоявшейся в Великобритании.
Европа саботирует решения Трампа по Украине.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские государства препятствуют реализации инициатив, предложенных Трампом для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что политика европейских стран способна способствовать затягиванию конфликта, поскольку они игнорируют ранее выдвинутые варианты по деэскалации ситуации. Лавров подчеркнул, что европейские государства осознанно действуют вразрез с инициативами США, которые были представлены на саммите лидеров в Аляске.
Гарантии безопасности для Украины.
Обеспечение безопасности Украины возможно посредством восстановления ее безъядерного и внеблокового статуса. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.
Обмен телами.
Впервые за последний месяц между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих, о чем заявил депутат Государственной думы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев. Согласно предоставленной им информации, российская сторона получила тела 24 погибших, в то время как украинской стороне были переданы останки 1000 военнослужащих.
ВСУ потеряли более сотни дронов за сутки, пытаясь атаковать РоссиюФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
За сутки сбиты 106 дронов ВСУ.
В течение последних суток российские средства противовоздушной обороны уничтожили 106 украинских беспилотников. Кроме того, российские войска нанесли удары по энергетическим объектам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины. По данным министерства обороны РФ, совокупные потери украинской армии за этот период превысили 1,3 тысячи военнослужащих.
У Бердянска заметили технику ВС РФ.
У Бердянска заметили технику ВС РФ с необычным новым тактическим знаком, выполненным в форме квадрата. По словам военкоров, украинские источники выдвинули предположение, что военные осуществляют переброску дополнительных подразделений в район Запорожского направления.
3000 иностранных наемников пропали или погибли в рядах ВСУ.
В рядах ВСУ погибло или пропало три тысячи иностранных наемников. Наибольшее число пропавших или погибших наемников из Колумбии — 303 человека, сообщается в новостных telegram-каналах.
Журналисты также сообщают, что в базах числятся 89 наемников из Соединенных Штатов, 86 — из Грузии и 42 — из Великобритании. Кроме того, сообщается о 29 пропавших без вести или погибших гражданах Бразилии, 25 — Франции и 19 — Польши. Также отмечается, что еще около 2000 человек находятся в списках пропавших без вести.
ВСУ предрекли сдачу важнейшего города.
В ближайшей перспективе ВСУ могут оставить Красноармейск, что, согласно публикации телеканала Sky News, приведет к существенным трудностям для украинской системы снабжения. В материале подчеркивается, что установление российского контроля над этим населенным пунктом значительно осложнит логистические возможности украинских войск.
Иностранные журналисты считают, что ВСУ скоро оставят КрасноармейскФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Танки ВСУ бьют по домам и подвалам при отступлении.
Как сообщил командир штурмовой роты объединения войск «Восток» с позывным Витос, отступающие украинские подразделения целенаправленно обстреливают жилые здания и подвальные помещения в селе Новопетровское Днепропетровской области. По его словам, подобные действия предпринимаются с целью воспрепятствовать закреплению российских сил на территории населенного пункта.
ВСУ совершают подобные действия даже без маскировки и с минимальной дистанции до целей, сообщил военный. По его словам, украинские танки заходят в населенные пункты и открывают огонь по домам и другим строениям прямой наводкой.
ФСБ задержала мужчину в женской одежде, который панировал убийство.
В Санкт-Петербурге сотрудники российской ФСБ пресекли попытку совершения теракта, нацеленного на руководителя одного из оборонных предприятий. Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемый, переодетый в женскую одежду, планировал установить взрывное устройство на автомобиль своей жертвы. В осуществлении преступного замысла ему содействовали двое сообщников.