Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины

Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения.
Только США могут вводить тарифные ограничения против стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с главой британского правительства Киром Стармером.
«Мы получаем триллионы долларов за счет пошлин. Они оказывают благотворное влияние на экономику нашей страны. Мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут», — заявил Трамп, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп призвал ЕС ввести повышенные пошлины на товары из Китая и Индии, а также ограничить закупки российской нефти. Европейские чиновники отказались рассматривать такие меры, сославшись на их негативные последствия для экономики союза.