Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины

Ранее стало известно, что Дональд Трамп призвал ЕС ввести повышенные пошлины на товары из Китая и Индии, а также ограничить закупки российской нефти. Европейские чиновники отказались рассматривать такие меры, сославшись на их негативные последствия для экономики союза.