Вооруженный подросток в школе Острогожска: как дети и учителя предотвратили трагедию

Инцидент произошел утром 17 сентября 2025 года во время большой перемены. Подросток свободно прошел в здание школы через открытые двери. В этот момент ученики направлялись в отдельно стоящую столовую, и его присутствие сначала осталось незамеченным. Злоумышленник ворвался в раздевалку, где находились старшеклассницы, и стал угрожать им. На помощь сразу пришел школьник, который отвлек нападавшего, дав возможность другим ученикам укрыться и персоналу сориентироваться.