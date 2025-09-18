Вооруженный подросток в школе Острогожска: как дети и учителя предотвратили трагедию

Что известно о нападении подростка на школу в Воронежской области.
В Острогожском районе Воронежской области школьники и персонал учебного заведения проявили мужество и оперативность, предотвратив нападение вооруженного бывшего ученика школы. Подросток, вооружившись молотком и ножами, попытался нанести травмы детям, но был задержан старшеклассником, учителем физкультуры и водителем школьного автобуса. Подробности — в материале URA.RU.
Хронология событий.
Подросток зашел в здание школы через открытые двериФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Инцидент произошел утром 17 сентября 2025 года во время большой перемены. Подросток свободно прошел в здание школы через открытые двери. В этот момент ученики направлялись в отдельно стоящую столовую, и его присутствие сначала осталось незамеченным. Злоумышленник ворвался в раздевалку, где находились старшеклассницы, и стал угрожать им. На помощь сразу пришел школьник, который отвлек нападавшего, дав возможность другим ученикам укрыться и персоналу сориентироваться.
Героическое задержание.
Практически сразу подростка скрутили учитель физкультуры, водитель школьного автобуса и охранник. Директор школы мгновенно среагировал: он нажал «тревожную кнопку», заблокировал все двери и организовал эвакуацию учеников в безопасные помещения. Благодаря скоординированным действиям персонала, ситуация не вышла из-под контроля, сообщает MK.RU.
Состояние пострадавших.
Следственные органы и медики зафиксировали, что физического вреда детям никто не причинил. Однако три девочки испытали сильный стресс: одной из них стало плохо до полусознательного состояния. Медицинские сотрудники осмотрели всех пострадавших и отпустили домой после оказания необходимой помощи.
Личность нападавшего.
По факту ЧП в школе возбуждено уголовное делоФото: Илья Московец © URA.RU.
Подросток учился в этой школе с 2018 по 2024 год. На момент происшествия он проживал и обучался в соседней Белгородской области, откуда пешком пришел в Воронежскую область. По данным местных жителей, ранее он неоднократно писал угрозы в адрес бывших одноклассников в социальных сетях. Информация о личности и действиях подростка была подтверждена в telegram-канале СК РФ по Воронежской области.
Правовые последствия.
Следственные органы СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по факту подготовки к преступлению. Решается вопрос о помещении подозреваемого в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы. Следователи оценивают мотивы и психическое состояние подростка, чтобы определить меры ответственности и дальнейшие шаги.
Реакция властей.
Региональное министерство образования высоко оценило оперативные и правильные действия сотрудников школы. Приостановлены занятия, так как родители и местные жители находятся в состоянии тревоги после произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что действия персонала школы спасли детей и предотвратили трагедию.