В Россию прибыли первые эвакуированные из сектора Газа россияне

В московском аэропорту «Домодедово» приземлилась первая семья российских граждан, состоящая из девяти человек, эвакуированных из зоны боевых действий в секторе Газа при поддержке российских дипломатов. Прибывший хирург Сами Абу Снима сообщил о терроре местного населения со стороны израильской армии.

«Я решился покинуть Газу лишь после того, как получил огнестрельное ранение, что лишило меня возможности продолжать работу в больнице. Происходящее в Газе не может рассматриваться как антитеррористическая операция или попытка освобождения заложников — это война на уничтожение», — сообщил Сами Абу Снима РИА Новости.

Израильские вооруженные силы приступили к крупномасштабной наземной операции в секторе Газа, одновременно нанося интенсивные авиационные удары. Как заявляют власти, основная задача этой кампании заключается в полном устранении группировки ХАМАС. Решение о начале наступления было принято несмотря на предупреждения военного командования и спецслужб, которые указывали на серьезную опасность для жизни заложников и гражданских лиц.

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
