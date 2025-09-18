Ричмонд
Восьмилетняя школьница из Дагестана Залма спасла упавшего под лед мальчика

Восьмилетней школьнице из Дагестана удалось самостоятельно спасти провалившегося под лед мальчика. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Хунзахском районе региона. Девочка по имени Залма гуляла у озера с сестрой. Неподалеку на санках катался семилетний соседский мальчик. В один момент он наступил на лед и провалился.

Выбраться самостоятельно ему не удалось. Тогда Залма решила помочь ему и вытащила ребенка. За свою храбрость россиянка получила грамоту от председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.

Когда произошел инцидент, в публикации не уточняется.

В марте прошлого года пожарные спасли собаку по кличке Умка, которая провалилась под лед в подмосковных Мытищах. Добравшись до практически окоченевшей собаки, спасатели вытащили ее из воды, а пожарные вытянули их на берега.