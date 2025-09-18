Восьмилетняя школьница из Дагестана Залма спасла упавшего под лед мальчика

Восьмилетней школьнице из Дагестана удалось самостоятельно спасти провалившегося под лед мальчика. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил Telegram-канал Mash Gor.
Инцидент произошел в Хунзахском районе региона. Девочка по имени Залма гуляла у озера с сестрой. Неподалеку на санках катался семилетний соседский мальчик. В один момент он наступил на лед и провалился.
Выбраться самостоятельно ему не удалось. Тогда Залма решила помочь ему и вытащила ребенка. За свою храбрость россиянка получила грамоту от председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.
Когда произошел инцидент, в публикации не уточняется.
