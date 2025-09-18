Ричмонд
ТАСС: бывшего замглавы Химок Кайгородова задержали по делу о мошенничестве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали бывшего замглавы Химок Дмитрия Кайгородова по делу об особо крупном мошенничестве в сфере ЖКХ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Кайгородов задержан, он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержание Кайгородова связано с уголовным делом о мошенничестве при выполнении контрактов с муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района».

По версии следствия, руководители муниципального предприятия «ЖКХ Чеховского района» в 2022 году составили ложные отчеты о выполненных работах, связанных с реконструкцией и модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, которые затем были направлены в правительство Московской области. Помимо этого, обвиняемые были уличены в хищении порядка 2 млн рублей у муниципального предприятия в процессе исполнения контрактов на модернизацию котельных.

Кайгородов работал в администрации Химок в 2019—2022 годах.