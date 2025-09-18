В Гомельской области мужчина выстрелил из пневматики по ногам дочери, возбуждено уголовное дело

В силу того, что противоправные действия выразились в посягательстве на жизнь и здоровье несовершеннолетней, которая не способна самостоятельно полноценно защищать свои права и законные интересы, прокурор посчитал обоснованным возбудить уголовное дело частного обвинения без заявления пострадавшей от противоправных действий.