В Гомельской области мужчина выстрелил из пневматики по ногам дочери, возбуждено уголовное дело

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области нетрезвый отец выстрелил из пневматического пистолета по ногам своей дочери, возбуждено уголовное дело частного обвинения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Прокурор Октябрьского района возбудил уголовное дело частного обвинения в отношении 42-летнего местного жителя — ему инкриминировано умышленное причинение легкого телесного повреждения.
Согласно материалам дела, нетрезвый мужчина произвел в своей квартире из пневматического пистолета не менее четырех выстрелов в область бедер своей 13-летней дочери.
По заключению судебно-медицинской экспертизы, у девочки имелись раны на бедрах, которые отнесены к легким телесным повреждениям.
Как отметили в службе информации, подозреваемый характеризуется отрицательно, ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Потерпевшая отказалась от написания заявления о привлечении отца к уголовной ответственности, поскольку он является ее единственным законным представителем, а она находится в зависимости от него. Мать девочки лишена родительских прав.
В силу того, что противоправные действия выразились в посягательстве на жизнь и здоровье несовершеннолетней, которая не способна самостоятельно полноценно защищать свои права и законные интересы, прокурор посчитал обоснованным возбудить уголовное дело частного обвинения без заявления пострадавшей от противоправных действий.
Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Октябрьский районный отдел Следственного комитета.
В настоящее время несовершеннолетняя на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского райисполкома отобрана у отца и помещена в социальный педагогический центр. -0-