Экс-замглавы Химок Кайгородова задержали по делу об особо крупном мошенничестве

Бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова задержали по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Кайгородов задержан, он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — приводят информацию источника агентство.
