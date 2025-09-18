Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглавы Химок Кайгородова задержали по делу об особо крупном мошенничестве

Бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова задержали по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова задержали по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Кайгородов задержан, он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — приводят информацию источника агентство.

В августе экс-министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко был задержан в Москве. Его обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере. Следствие считает, что Бойченко причастен к хищению около 120 миллионов рублей.