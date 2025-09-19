Автосервис сгорел на улице Ленина в Шушарах

Сегодня, 18 сентября в 20:38 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в поселке Шушары на улице Ленина. Как стало известно, огонь охватил все здание автосервиса. Когда прибыли пожарные пламя полыхало из окон, а темный едкий дым клубился вокруг здания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. На тушение с пожаром задействовали 4 единицы техники и 17 специалистов.