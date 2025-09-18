В двух ДТП в Брестской области травмы получили два человека

Еще одно ДТП произошло около 11.55. 52-летний брестчанин за рулем автобуса «МАЗ» на ул. Красногвардейской в Бресте у дома № 44 при выборе скорости он не учел интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства. Это привело к резкому торможению, в результате которого 84-летняя женщина-пассажир упала в салоне.