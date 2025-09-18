18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух ДТП в Брестской области травмы получили два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Около 7.30 54-летний житель Кобрина на мотоцикле Hors двигался по ул. Пролетарской в направлении от ул. Ковалева к ул. Ленина в Кобрине. По предварительной информации, вблизи дома № 234/1 водитель не справился с управлением мотоцикла и упал.
В результате аварии мотоциклиста госпитализировали.
Еще одно ДТП произошло около 11.55. 52-летний брестчанин за рулем автобуса «МАЗ» на ул. Красногвардейской в Бресте у дома № 44 при выборе скорости он не учел интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства. Это привело к резкому торможению, в результате которого 84-летняя женщина-пассажир упала в салоне.
Пассажирке автобуса оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. -0-