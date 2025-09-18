Ричмонд
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Камчатки

Сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 6,1. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в пресс-службе Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Первый толчок произошел в 19:08, его очаг залегал на глубине 10 километров, передает сайт центра.

Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о землетрясении, уточнив, что его магнитуда составила 7,2. По его словам, информации о повреждениях в результате стихийного бедствия не поступало, власти региона приступили к оперативному обследованию социальных учреждений и жилых домов, об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, около поселка Лопатково в Ирбитском округе Свердловской области в ночь на 17 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,8. Подземные толчки зафиксировали около 00:22 по местному времени. Специалисты отнесли толчки к разряду средних.

13 сентября на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7, после чего власти региона объявили угрозу цунами. Кроме того, подземные толчки ощущались в ряде районов Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района. Их сила достигала шести баллов.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше