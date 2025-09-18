Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Камчатки

Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о землетрясении, уточнив, что его магнитуда составила 7,2. По его словам, информации о повреждениях в результате стихийного бедствия не поступало, власти региона приступили к оперативному обследованию социальных учреждений и жилых домов, об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.