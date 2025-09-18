У семьи главы СНБО Украины Умерова нашли 8 объектов недвижимости в США

Центр противодействия коррупции обратился за официальными разъяснениями к СНБО и опубликовал ответ ведомства. В пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны заявили, что раскрытие адресов и сведений о недвижимости семьи секретаря создает риски для безопасности его родственников, включая несовершеннолетних детей. В ведомстве уточнили, что только два из восьми указанных объектов действительно используются родственниками Умерова: брат с семьей и родители проживают там с 2019.