У семьи главы СНБО Украины Умерова нашли 8 объектов недвижимости в США

ЦПК выявил элитную недвижимость семьи Умерова в США.
Семья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова владеет или арендует восемь объектов элитной недвижимости в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) со ссылкой на собственное расследование.
«На одной из вилл во Флориде зарегистрирована фирма, от которой супруга Умерова Лейла получает более 1 млн гривен (около 24 тысяч долларов США) ежегодно», — говорится в сообщении Центра противодействия коррупции. В организации уточнили, что часть объектов недвижимости находится в аренде, остальными родственники Умерова владеют напрямую. Причиной публикации стало желание ЦПК привлечь внимание к вопросам прозрачности доходов и имущества публичных лиц.
Центр противодействия коррупции обратился за официальными разъяснениями к СНБО и опубликовал ответ ведомства. В пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны заявили, что раскрытие адресов и сведений о недвижимости семьи секретаря создает риски для безопасности его родственников, включая несовершеннолетних детей. В ведомстве уточнили, что только два из восьми указанных объектов действительно используются родственниками Умерова: брат с семьей и родители проживают там с 2019.
Остальные пять адресов не являются актуальными и не использовались указанными лицами за последние шесть лет. Отдельно подчеркивается, что Рустем Умеров не оплачивает проживание своих родственников в этих объектах. Сам секретарь СНБО Рустем Умеров на момент публикации не прокомментировал информацию Центра противодействия коррупции.