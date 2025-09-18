«В куртке на голое тело»: эксгибиционист напал на девушку в Подмосковье

В Подмосковье полиция ищет извращенца, который напал на местную жительницу в подъезде ее дома. Момент преследования и комичного бегства преступника попал на уличные камеры видеонаблюдения. Спастись девушке помогли громкий крик и прибежавшие на помощь родственники.
На кадрах, показанных в сюжете РЕН-ТВ, видно, как девушка ранним утром возвращается из магазина. За ней на расстоянии идет подозрительный мужчина в темной куртке, надетой на голое тело. Заметив преследователя, девушка ускоряет шаг и пытается скрыться в подъезде, однако незнакомец заходит следом за ней.
Уже внутри подъезда мужчина напал на нее, но жертва начала истошно кричать. На шум выбежали ее родственники, что полностью изменило ситуацию. Уже сам нападавший испугался и бросился бежать. В спешке он так неудачно поставил ногу, что подвернул ее и упал на газон, после чего, хромая, скрылся.
По словам местных жителей, это уже не первое нападение таинственного незнакомца на женщин в этом районе. Теперь его поисками занимаются правоохранительные органы.
