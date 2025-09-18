Солодов объявил угрозу цунами из-за сообщений о землетрясении на Камчатке

В Камчатке объявлена угроза цунами после сообщений о произошедшем землетрясении. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
Новость дополняется.
