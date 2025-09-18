Гладков объяснил, почему дроны ВСУ не сбивают прямо на границе

БПЛА ВСУ летят на такой высоте, при которой средства ПВО не могут их поразить сразу.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему российские силы не могут сбивать украинские беспилотники у государственной границы сразу после их появления. Соответствующее заявление он сделал 18 сентября в ходе прямой линии с жителями, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Вопрос в высоте», — заявил Гладков во время эфира, отвечая на вопрос местного жителя о том, почему беспилотные летательные аппараты не уничтожаются сразу, несмотря на сообщения о направлениях их полета и количестве. Он пояснил, что БПЛА ВСУ летят на такой высоте, при которой средства ПВО не могут их поразить сразу, и только после снижения до определенного уровня российские подразделения могут взять их на прицел и ликвидировать.
Гладков также отметил, что подразделения, отвечающие за противовоздушную оборону в регионе, работают в постоянном режиме и отслеживают все объекты, приближающиеся к границе. По его информации, средства обнаружения фиксируют каждый беспилотник, после чего принимается решение о его перехвате, как только он входит в зону поражения.