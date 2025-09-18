Гладков объяснил, почему дроны ВСУ не сбивают прямо на границе

«Вопрос в высоте», — заявил Гладков во время эфира, отвечая на вопрос местного жителя о том, почему беспилотные летательные аппараты не уничтожаются сразу, несмотря на сообщения о направлениях их полета и количестве. Он пояснил, что БПЛА ВСУ летят на такой высоте, при которой средства ПВО не могут их поразить сразу, и только после снижения до определенного уровня российские подразделения могут взять их на прицел и ликвидировать.