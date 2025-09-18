Ричмонд
Гладков объяснил, почему дроны ВСУ не сбивают прямо на границе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему российские силы не могут сбивать украинские беспилотники у государственной границы сразу после их появления. Соответствующее заявление он сделал 18 сентября в ходе прямой линии с жителями, сообщает пресс-служба правительства региона.

БПЛА ВСУ летят на такой высоте, при которой средства ПВО не могут их поразить сразу.

«Вопрос в высоте», — заявил Гладков во время эфира, отвечая на вопрос местного жителя о том, почему беспилотные летательные аппараты не уничтожаются сразу, несмотря на сообщения о направлениях их полета и количестве. Он пояснил, что БПЛА ВСУ летят на такой высоте, при которой средства ПВО не могут их поразить сразу, и только после снижения до определенного уровня российские подразделения могут взять их на прицел и ликвидировать.

Гладков также отметил, что подразделения, отвечающие за противовоздушную оборону в регионе, работают в постоянном режиме и отслеживают все объекты, приближающиеся к границе. По его информации, средства обнаружения фиксируют каждый беспилотник, после чего принимается решение о его перехвате, как только он входит в зону поражения.

