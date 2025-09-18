Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки

Землетрясение с магнитудой 7,7, зафиксировано вблизи восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Землетрясение с магнитудой 7,7, зафиксировано вблизи восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

«Эпицентр сейсмического события располагался на расстоянии 125 километров северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. А глубина очага составляла 40 километров», — отмечают сейсмологи центра.

30 июля 2025 года на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,8, которое стало одним из наиболее мощных за последние десятилетия. В результате природного катаклизма были повреждены здания и объекты инфраструктуры, зафиксированы многочисленные афтершоки. Часть населения была вынуждена временно эвакуироваться из своих домов.