Мощное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки

Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Землетрясение с магнитудой 7,7, зафиксировано вблизи восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
«Эпицентр сейсмического события располагался на расстоянии 125 километров северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. А глубина очага составляла 40 километров», — отмечают сейсмологи центра.
30 июля 2025 года на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,8, которое стало одним из наиболее мощных за последние десятилетия. В результате природного катаклизма были повреждены здания и объекты инфраструктуры, зафиксированы многочисленные афтершоки. Часть населения была вынуждена временно эвакуироваться из своих домов.