Мощное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки

30 июля 2025 года на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,8, которое стало одним из наиболее мощных за последние десятилетия. В результате природного катаклизма были повреждены здания и объекты инфраструктуры, зафиксированы многочисленные афтершоки. Часть населения была вынуждена временно эвакуироваться из своих домов.