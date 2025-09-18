Трамп: сейчас не время просить Путина о прекращении огня

Трамп ответил на вопрос о прекращении огня на Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не считает целесообразным просить российского лидера Владимира Путина о прекращении огня на Украине. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета Air Force One после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает агентство Bloomberg.
Трамп подчеркнул, что готов принять жесткие меры, если ситуация того потребует. «В нужный момент, если мне придется это сделать, это будет жестко», — заявил он. Глава Белого дома также отметил, что его британский коллега поддерживает идею о прекращении закупок российской нефти европейскими странами.
По информации Bloomberg, Трамп признался, что рассчитывал на быстрое урегулирование военного конфликта на Украине благодаря своим отношениям с российским президентом, однако этот вопрос оказался значительно сложнее. Американский лидер выразил разочарование тем, что конфликт до сих пор не разрешен. Он добавил, что обсуждал с премьером Великобритании возможные шаги по усилению давления на Россию, в том числе в энергетической сфере.
Ранее Белый дом неоднократно подчеркивал необходимость сохранения санкционного давления на Москву и поиска новых путей для прекращения боевых действий на Украине. Очередное заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений в Евросоюзе о введении дополнительных ограничений против российских энергоносителей.