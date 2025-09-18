Трамп: сейчас не время просить Путина о прекращении огня

По информации Bloomberg, Трамп признался, что рассчитывал на быстрое урегулирование военного конфликта на Украине благодаря своим отношениям с российским президентом, однако этот вопрос оказался значительно сложнее. Американский лидер выразил разочарование тем, что конфликт до сих пор не разрешен. Он добавил, что обсуждал с премьером Великобритании возможные шаги по усилению давления на Россию, в том числе в энергетической сфере.