Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрозу цунами объявили на Камчатке после сильного землетрясения

На Камчатке после сильного землетрясения магнитудой 7,2 объявили угрозу цунами. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Это утро снова испытывает камчатцев на прочность. Сразу после прошедшего землетрясения приступаем к оперативному обследованию социальных учреждений и жилых домов», — написал он.

Последствия землетрясения в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Видео © Telegram / ВСЯ КАМЧАТКА / ALL KAMCHATKA.

Власти уточнили, что пока информация о повреждениях не поступала. По данным краевой администрации, все службы уже перевели в режим повышенной готовности. Также включаются в работу все, кто отвечает за оперативное реагирование. Граждан просят сохранять спокойствие.

Отметим, что сутками ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение в акватории Тихого океана. Там магнитуда подземного толчка составила 5,6. Эпицентр находился в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина очага достигала 24,6 километра.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше