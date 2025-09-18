На Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,2

Цунами после землетрясения угрожает восточному побережью полуострова.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2. После подземных толчков был объявлен режим повышенной готовности для всех экстренных служб и объявлена угроза цунами на восточном побережье полуострова.
«Все службы переведены в режим повышенной готовности… По уточненным данным, магнитуда составила 7,2. Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения», — рассказал губернатор крач Владимир Солодов в своем telegram-канале.
Глава региона объяснил, что все ответственные службы действуют по специально отработанному алгоритму реагирования. После произошедшего землетрясения началась оперативная проверка состояния социальных объектов и жилых зданий. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
Землетрясение было зафиксировано вблизи восточного побережья Камчатки. Очаг землетрясения находился в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, при этом глубина залегания составляла 40 километров.