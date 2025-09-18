На Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,2

Глава региона объяснил, что все ответственные службы действуют по специально отработанному алгоритму реагирования. После произошедшего землетрясения началась оперативная проверка состояния социальных объектов и жилых зданий. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.