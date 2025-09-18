Трамп объяснил, как беспилотник мог попасть в Польшу

Трамп отметил, что не располагает всей информацией о деталях случившегося, однако допустил технический сбой как возможную причину инцидента. «Вероятно, они были выведены из строя. Будем надеяться на это», — сообщил президент США в эфире Fox News. Он подчеркнул важность выяснения всех обстоятельств и призвал к сдержанности до получения официальных выводов.