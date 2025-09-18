Ричмонд
Трамп объяснил, как беспилотник мог попасть в Польшу

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что инцидент с беспилотниками, произошедший на территории Польши, связан с потерей управления над аппаратами. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. По словам главы государства, речь идет о событиях, вызвавших обеспокоенность в регионе и ставших предметом обсуждения между странами НАТО.

Трамп отметил, что не располагает всей информацией о деталях случившегося, однако допустил технический сбой как возможную причину инцидента. «Вероятно, они были выведены из строя. Будем надеяться на это», — сообщил президент США в эфире Fox News. Он подчеркнул важность выяснения всех обстоятельств и призвал к сдержанности до получения официальных выводов.

В ходе интервью Трамп напомнил о необходимости координации между союзниками по НАТО для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Он также выразил уверенность, что польские и американские специалисты совместно работают над расследованием происшествия.

Случаи проникновения беспилотных летательных аппаратов через польскую границу стали фиксироваться чаще после интенсивных атак российских вооруженных сил на украинские объекты. По информации Варшавы, в это время несколько дронов якобы нарушили воздушное пространство Польши. Ранее польские военные уже применяли оружие против подобных аппаратов. В свою очередь, Москва заявила о готовности обсудить сложившуюся обстановку в рамках двусторонних консультаций.

