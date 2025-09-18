Ричмонд
Тушили ногами: странный мужчина поджег банк в Ленобласти

Полиция Ленинградской области разыскивает мужчину, который устроил поджог в отделении банка в городе Колтуши на глазах у многочисленных посетителей.

Инцидент произошел вечером 18 сентября, около 19:30, в холле с банкоматами в доме № 5 по Верхней улице. Как сообщает «Фонтанка», несмотря на то, что в помещении было довольно много людей, неизвестный мужчина спокойно налил на пол в углу горючую жидкость и поджег ее горящей бумажкой.

После этого поджигатель, по словам очевидцев, неторопливо и озираясь по сторонам, покинул помещение. Разгоравшееся пламя тут же потушил один из мужчин, стоявших в очереди.

Как официально сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возгорание было локализовано другими посетителями кредитной организации. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время полиция ведет розыск поджигателя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

