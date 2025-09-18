Тушили ногами: странный мужчина поджег банк в Ленобласти

Инцидент произошел вечером 18 сентября, около 19:30, в холле с банкоматами в доме № 5 по Верхней улице. Как сообщает «Фонтанка», несмотря на то, что в помещении было довольно много людей, неизвестный мужчина спокойно налил на пол в углу горючую жидкость и поджег ее горящей бумажкой.