Йеменские хуситы атаковали Эйлат беспилотниками и баллистической ракетой

«Всего по городу выпустили три БПЛА и баллистическую ракету. Однако большая их часть была перехвачена», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что один из беспилотников смог прорвать оборону и попал в здание отеля, после чего начался пожар. По заявлению местных властей, в результате инцидента пострадавших нет. Ранее хуситы уже атаковали Израиль с помощью четырех беспилотников, целями которых были аэропорт Рамон и военный объект в пустыне Негев.