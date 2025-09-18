Ричмонд
Йеменские хуситы атаковали Эйлат беспилотниками и баллистической ракетой

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили комбинированную атаку на израильский город Эйлат, применив беспилотные летательные аппараты и баллистическую ракету. Большая часть воздушных целей была успешно перехвачена силами обороны Израиля. Об этом сообщают СМИ.

Хуситы нанесли комбинированный удар по израильскому Эйлату.

«Всего по городу выпустили три БПЛА и баллистическую ракету. Однако большая их часть была перехвачена», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что один из беспилотников смог прорвать оборону и попал в здание отеля, после чего начался пожар. По заявлению местных властей, в результате инцидента пострадавших нет. Ранее хуситы уже атаковали Израиль с помощью четырех беспилотников, целями которых были аэропорт Рамон и военный объект в пустыне Негев.

Ранее израильские ВВС нанесли удары по военным объектам хуситов в столице Йемена Сане и провинции Джауф, что стало ответом на предыдущие атаки беспилотников и ракет по израильской территории. В результате авиаударов был уничтожен ряд военных объектов, а также погиб премьер-министр движения «Ансар Аллах» Ахмед Галеб ар-Рахави. После этого хуситы заявили о намерении продолжать атаки на стратегические объекты Израиля.

