В Ленобласти правоохранители разыскивают устроившего поджог в банке

В Ленобласти сотрудники полиции разыскивают виновного в поджоге офиса финансово-кредитного учреждения, передает Telegram-канал ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации ведомства, инцидент произошел в доме в городе Колтуши Всеволожского района. Полицейские установили, что неизвестный пришел в помещение и поджег воспламеняющуюся жидкость, после чего покинул здание и скрылся.
Возгорание было локализовано другими посетителями банка. Пострадавших в результате инцидента нет.
«В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию поджигателя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заключили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Ранее стало известно, что жительница Марий Эл была приговорена к 15 годам лишения свободы за поджог дома с детьми.