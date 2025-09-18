Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти правоохранители разыскивают устроившего поджог в банке

Неизвестный пришел в помещение и поджег воспламеняющуюся жидкость, после чего покинул здание и скрылся.

Источник: Аргументы и факты

В Ленобласти сотрудники полиции разыскивают виновного в поджоге офиса финансово-кредитного учреждения, передает Telegram-канал ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, инцидент произошел в доме в городе Колтуши Всеволожского района. Полицейские установили, что неизвестный пришел в помещение и поджег воспламеняющуюся жидкость, после чего покинул здание и скрылся.

Возгорание было локализовано другими посетителями банка. Пострадавших в результате инцидента нет.

«В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию поджигателя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заключили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее стало известно, что жительница Марий Эл была приговорена к 15 годам лишения свободы за поджог дома с детьми.