«Подтасованные факты»: Россия оспорила в суде ООН решение ИКАО по MH17

Российская Федерация оспорила в Международном Суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о предполагаемой причастности Москвы к крушению малайзийского «Боинга» рейса MH17. В МИД РФ назвали это решение безосновательным, политически мотивированным и основанным на подтасованных фактах.
Как говорится в официальном сообщении ведомства от 18 сентября, попытка ИКАО разрешить спор через свой политический орган оказалась «провальной», поскольку выводы были подогнаны «под заранее сверстанный вывод».
В российском МИДе подчеркнули, что Совет ИКАО проигнорировал требования резолюции СБ ООН о проведении полного и независимого расследования. Вместо этого организация «взяла на веру весьма сомнительные результаты» расследований, проведенных под эгидой Нидерландов, и оперлась на «подтасованные факты», предоставленные в основном Украиной.
«Решение Совета ИКАО, таким образом, обжаловано российской стороной по всем аспектам — по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что сам факт подачи апелляции не означает признания Россией легитимности актов Совета ИКАО по этому делу, которые Москва ранее называла ничтожными.
Одним из главных последствий подачи жалобы является то, что решение Совета ИКАО не вступило в силу. В МИД РФ считают, что это «крайне разочарует Гаагу и Канберру», которые уже успели потребовать от России компенсации и, вероятно, готовились к «шельмованию» Москвы на предстоящей 23 сентября сессии Ассамблеи ИКАО.
Россия заявила, что будет добиваться истины и рассчитывает на «исключительно беспристрастный подход» Международного Суда ООН в этом резонансном деле.
