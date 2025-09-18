«Подтасованные факты»: Россия оспорила в суде ООН решение ИКАО по MH17

Одним из главных последствий подачи жалобы является то, что решение Совета ИКАО не вступило в силу. В МИД РФ считают, что это «крайне разочарует Гаагу и Канберру», которые уже успели потребовать от России компенсации и, вероятно, готовились к «шельмованию» Москвы на предстоящей 23 сентября сессии Ассамблеи ИКАО.