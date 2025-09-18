Протестующие в Париже спели песню на мотив «Катюши»

Ранее более 180 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе массовых протестных акций, прошедших на территории всей Франции. В четверг по стране прокатились крупномасштабные демонстрации и забастовки, организованные в ответ на инициативы правительства по введению мер строгой экономии. По оценкам властей, общее число участников протестов может достичь 900 тысяч человек.