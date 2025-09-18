Протестующие в Париже спели песню на мотив «Катюши»

В Париже тысячи манифестантов протестуют под музыку из «Катюши».
В Париже тысячи участников акции протеста против планируемых правительством мер жесткой экономии вышли на марш под звуки советской песни «Катюша». Об этом сообщает ТАСС.
«Участники протестной акции исполнили собственную версию песни “Катюша”, наложив на известную мелодию слова: “Все, что мы хотим, — это всеобщая забастовка”. Первоначальный текст композиции большинству неизвестен, однако сама музыка им очень по душе. Среди собравшихся замечены молодые люди, одетые в футболки с изображением герба Советского Союза и надписью “СССР”», — передает ТАСС с места событий.
Многие участники шествия держали в руках плакаты с лозунгами: «Наша проблема — миллиардеры!», «Руки прочь от наших пенсий!», «Всеобщая забастовка — заблокируем все!». В начале колонны преобладает приподнятое настроение: протестующие поют и танцуют. Однако в задней части шествия ситуация обострилась — полиция применила слезоточивый газ и приступила к задержаниям активистов.
Ранее более 180 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе массовых протестных акций, прошедших на территории всей Франции. В четверг по стране прокатились крупномасштабные демонстрации и забастовки, организованные в ответ на инициативы правительства по введению мер строгой экономии. По оценкам властей, общее число участников протестов может достичь 900 тысяч человек.