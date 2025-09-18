США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

Причину своего решения Вашингтон официально не комментировал.
США заблокировали новый проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий к немедленному прекращению огня в секторе Газа, освобождению заложников и снятию ограничений на поставки гуманитарной помощи. Голосование состоялось 18 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает корреспондент с места событий.
Согласно данным, Соединенные Штаты стали единственной страной, выступившей против документа. Все остальные члены СБ, включая постоянных участников — Россию, Китай, Великобританию и Францию, поддержали проект. Информацию передает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента.
Причину своего решения Вашингтон официально не комментировал. Однако российская сторона выразила резкое несогласие с позицией США. В частности, в МИД РФ сообщали, что США отказались участвовать в конференции ООН по палестино-израильскому урегулированию, что осложняет поиск мирного решения конфликта.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты отказались участвовать в конференции ООН по урегулированию ближневосточного конфликта, назвав это мероприятие «пощечиной жертвам 7 октября» и «оскорблением». В результате большинство членов Совбеза вновь выразили сожаление по поводу отсутствия единой позиции среди глобальных игроков по вопросу палестино-израильского урегулирования, напоминает RT.