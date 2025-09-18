Жительница Васильевки погибла при ударе ВСУ по многоквартирному дому

Украинские военные атаковали Запорожскую область вечером 18 сентября. Погиб как минимум один человек. Обстрел вели по многоквартирному дому в Васильевке. Об этом уведомил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Он оповестил жителей, что опасность повторного удара на территории субъекта сохраняется. Ведется осмотр дома.
«Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом, на данный момент известно об одном погибшем, это женщина 1983 года рождения», — сообщил Евгений Балицкий.
Боевики ВСУ также нанесли удары по Херсонской области. Пострадали четыре человека. Один из них — пенсионер.