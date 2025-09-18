На пляже в Латвии нашли фрагмент хвоста беспилотника

В ночь на 10 сентября военное командование Польши зафиксировало нарушение воздушного пространства страны. Польский премьер Дональд Туск уточнил, что речь идет о массовом пролете российских беспилотников. В российском посольстве в Лондоне отмечали, что у руководства Украины есть возможности для того, чтобы направлять беспилотники в сторону Польши «под чужим флагом».