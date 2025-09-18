Ричмонд
На пляже в Латвии нашли фрагмент хвоста беспилотника

На западе Латвии на пляже Волости Варве в Вентспиллском крае обнаружили хвостовую часть дрона, выброшенную на берег, сообщила пресс-служба Вооруженных сил Латвии в соцсети X.

Источник: Reuters

Представители ВС добавили, что на место происшествия для анализа обнаруженного объекта была направлена группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

Как заявил на своей странице в соцсети X министр обороны Латвии Андрис Спрудс, выброшенные на берег обломки являются фрагментом российского дрона.

Ранее, 11 сентября, Латвия вслед за Польшей закрыла воздушное пространство на восточной границе с Россией и Белоруссией. Ограничения на полеты ввели после нарушения дронами воздушного пространства Польши. Изначально власти закрыли воздушное пространство страны до 18 сентября, позже они продлили ограничения до 8 октября.

С 2 сентября по 8 октября на всей территории Латвии проходят военные учения «Namejs 2025», в которых принимают участие около 12 тыс. латвийских и союзных солдат и военнослужащих.

В пятницу, 12 сентября, Латвия и Эстония частично закрыли небо на время российско-белорусских военных учений «Запад-2025».

В ночь на 10 сентября военное командование Польши зафиксировало нарушение воздушного пространства страны. Польский премьер Дональд Туск уточнил, что речь идет о массовом пролете российских беспилотников. В российском посольстве в Лондоне отмечали, что у руководства Украины есть возможности для того, чтобы направлять беспилотники в сторону Польши «под чужим флагом».

Министерство обороны России заявило об отсутствии планов нанесения ударов по польской территории и выразило готовность к консультациям с польскими коллегами для прояснения обстоятельств инцидента.

