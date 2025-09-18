Ричмонд
Жителей Камчатки предупредили об угрозе волн до 1,5 м из-за землетрясения

Жителей Камчатского края предупреждают о возможных волнах высотой от 0,1 до 1,5 метра после сильного землетрясения у берегов региона. Это предупреждение появилось в Telegram-канале краевого ГУ МЧС.

«В селе Никольское и посёлке Усть-Камчатск ожидается волна до 0,5 метра. На мысе Лопатка — до 1,5 метров, а в Петропавловске-Камчатском — до 0,1 метра. Не подходите близко к воде!» — указано в сообщении.

Также после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Камчатки зарегистрировали два афтершока. По данным сейсмологической службы США, магнитуда этих землетрясений составила 5,8 и 5,4.

Ранее информация сообщала о землетрясении магнитудой 7,2 у берегов Камчатки. Губернатор Владимир Солодов добавил, что все службы перешли в режим повышенной готовности, и по восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
