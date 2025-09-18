Жителей Камчатки предупредили об угрозе волн до 1,5 м из-за землетрясения

«В селе Никольское и посёлке Усть-Камчатск ожидается волна до 0,5 метра. На мысе Лопатка — до 1,5 метров, а в Петропавловске-Камчатском — до 0,1 метра. Не подходите близко к воде!» — указано в сообщении.