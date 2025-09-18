Серьезное ДТП произошло на трассе в Ростовской области

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в Целинском районе вечером 18 сентября. Предварительно, водитель автомобиля «Рено Логан» начал двигаться по правой по ходу движения обочине, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера».