Серьезное ДТП произошло на трассе в Ростовской области

На Дону в ДТП погибла пассажирка иномарки, еще двое взрослых и ребенок пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В ДТП на трассе Егорлыкская — Сальск в Ростовской области погибла пассажирка иномарки, еще двое взрослых и ребенок пострадали. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в Целинском районе вечером 18 сентября. Предварительно, водитель автомобиля «Рено Логан» начал двигаться по правой по ходу движения обочине, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера».

— В результате пассажир автомобиля «Рено Логан» скончалась на месте происшествия. Водители обоих машин 41 года и 60-ти лет, а также 7-летний ребенок в салоне «Рено Логан» получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, — рассказали в Госавтоинспекции.

Полицейские уже выясняют детали и обстоятельства произошедшего.

Водителям напоминают: в дождь повышается риск съезда автомобиля на обочину дороги. В непогоду нужно придерживаться безопасной скорости и постоянно следить за дистанцией, нельзя совершать резкие маневры.

