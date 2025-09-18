Отключение интернета вызвало масштабные сбои в работе аэропорта Кабула

Из-за перебоев с интернетом международный аэропорт Кабула испытывает серьезные задержки в работе. По словам пассажиров, утренний рейс авиакомпании Kam Air в Стамбул был отложен на несколько часов. Многие туристы, прибывшие из северных регионов — Балха, Тахара, Баглана и Бадахшана — не могут подтвердить билеты онлайн и связаться с туроператорами, что усугубляет ситуацию.