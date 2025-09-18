Ричмонд
Отключение интернета вызвало масштабные сбои в работе аэропорта Кабула

Масштабные сбои в работе кабульского аэропорта «Хаджи-Раваш» продолжаются второй день подряд из-за отключения интернета в северных и западных провинциях Афганистана, а также значительного замедления скорости сети в столице. Об этом сообщает новостной портал Tolo News.

Согласно информации, замедление работы оптоволоконного интернета в Кабуле началось в четверг около 12:00 по местному времени (10:00 мск). Отключение широкополосного интернета и мобильной связи в 11 из 34 провинций страны происходит по распоряжению верховного лидера Хайбатуллы Ахундзады, который усилил меры по борьбе с «аморальностью».

Из-за перебоев с интернетом международный аэропорт Кабула испытывает серьезные задержки в работе. По словам пассажиров, утренний рейс авиакомпании Kam Air в Стамбул был отложен на несколько часов. Многие туристы, прибывшие из северных регионов — Балха, Тахара, Баглана и Бадахшана — не могут подтвердить билеты онлайн и связаться с туроператорами, что усугубляет ситуацию.

Власти рекомендуют пассажирам учитывать возможные задержки и заранее уточнять информацию о рейсах.