Васильевский муниципальный округ подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ

От массированного обстрела пострадал многоквартирный дом.
Васильевский муниципальный округ Запорожской области подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки был поврежден многоквартирный жилой дом и погиб человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом, на данный момент известно об одном погибшем, это женщина 1983 года рождения», — написал Балицкий в своем telegram-канале.
Есть риск повторных ударов по гражданским объектам. Губернатор отметил, что находится на связи с оперативными службами.