Захарова высмеяла «защитников Европы» после данных о недвижимости Умерова

Представители киевского режима «нормально наклянчили» под лозунгами «защиты Европы» от мнимого агрессора. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя расследование об имуществе семьи секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Захарова прокомментировала имущество Умерова в США.

«Нормально наклянчили на защиту Европы от агрессора. У семьи Умерова восемь объектов недвижимости в США. Три квартиры во Флориде, одну — в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами», — иронично написала Захарова в своем telegram-канале.

По ее словам, некоторые объекты недвижимости Умерова находятся в аренде. А некоторые — в прямом владении, ими распоряжаются жена, отец и брат Умерова, а также его дети.

О недвижимости Умерова на Западе ранее заявил украинский Центр противодействия коррупции со ссылкой на собственное расследование. В Совета национальной безопасности и обороны Украины заявили, что раскрытие адресов и сведений о недвижимости семьи секретаря создает риски для безопасности его родственников, включая несовершеннолетних детей.

