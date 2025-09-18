На Камчатку обрушилось мощное землетрясение, объявлена угроза цунами: онлайн-трансляция

В 100 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 7,2.
В районе, расположенном примерно в 100 километрах от Петропавловска-Камчатского, зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. О чрезвычайной ситуации органы власти сообщили около 22:30 по московскому времени (7:30 по местному). На восточном побережье региона введено предупреждение о возможном цунами. Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало. По сведениям МЧС, сила подземных толчков в Петропавловске-Камчатском достигла 6−7 баллов по шкале интенсивности.
Администрация Камчатского края уведомляет жителей о вероятности возникновения волн цунами высотой до 1,5 метра. Согласно информации, предоставленной региональным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается повышение уровня воды в нескольких населенных пунктов. Последние новости о землетрясении на Камчатке — в трансляции URA.RU.
02:47 Разрушений в результате землетрясения 19 сентября нет. Сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
02:34 Волна высотой более 60 см зафиксирована у вулкана Семячика на Камчатке. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
02:26 Оперативная группа Камчатского спасательного центра МЧС России приступила к обследованию социально-значимых объектов Елизовского района. Об этом сообщает У МЧС России по Камчатскому краю.
02:18 Первый эшелон оперативной группы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю выдвинулся на обследование социально-значимых объектов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
02:17 По поручению губернатора Камчатки Владимира Солодова работает пункт ночного пребывания для жителей, которые опасаются оставаться в своих домах после серии сильных афтершоков. Об этом сообщает правительство Камчатского края.
01:53 В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке. Сообщила Геологическая служба США.
01:53 По поручению прокурора Сахалинской области ситуация, связанная с угрозой цунами на Курильских островах, поставлена на контроль. Об этом сообщает прокуратура Сахалинской области.
01:51 На Курилах объявлена угроза цунами после землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки. Ожидается подход волны до 20 сантиметров на острова Итуруп, Кунашир и Шикотан, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.