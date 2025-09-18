На Камчатку обрушилось мощное землетрясение, объявлена угроза цунами: онлайн-трансляция

В районе, расположенном примерно в 100 километрах от Петропавловска-Камчатского, зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. О чрезвычайной ситуации органы власти сообщили около 22:30 по московскому времени (7:30 по местному). На восточном побережье региона введено предупреждение о возможном цунами. Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало. По сведениям МЧС, сила подземных толчков в Петропавловске-Камчатском достигла 6−7 баллов по шкале интенсивности.