Звезда сериалов Зачарованные и Анатомия страсти Эверетт Янг погиб в ДТП

Американский актёр Брэд Эверетт Янг, известный по ролям в сериалах «Зачарованные» и «Анатомия страсти», погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста.

Источник: Life.ru

«Янг поздно вечером в воскресенье, 14 сентября, ехал один в машине по автостраде Вентура в Калифорнии. В его автомобиль врезалась машина, двигавшаяся по встречной полосе. Актёр умер на месте, виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован», — сообщил изданию представитель актёра Пол Кристенсен.

Кристенсен отметил, что Янг обладал беспрецедентной страстью как к искусству, так и к людям. Он основал некоммерческую организацию, поддерживающую художественные и музыкальные программы в школах.

Брэд Эверетт Янг сыграл роли во множестве популярных сериалов, включая «Главный госпиталь» и «Ангелы Чарли». Также он занимался профессиональной фотографией, его работы публиковались в Vanity Fair, Vogue и Elle.

Ранее сообщалось, что ведущий шоу «Американские коллекционеры» Майк Вулф и его партнёрша Летиция попали в серьёзную аварию. Обоих госпитализировали: у Летиции диагностировали множественные переломы (рёбер, челюсти, грудины), коллапс лёгкого, её экстренно доставили вертолётом в больницу, где ей предстоит несколько операций после снятия отёка.