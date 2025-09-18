Звезда сериалов Зачарованные и Анатомия страсти Эверетт Янг погиб в ДТП

«Янг поздно вечером в воскресенье, 14 сентября, ехал один в машине по автостраде Вентура в Калифорнии. В его автомобиль врезалась машина, двигавшаяся по встречной полосе. Актёр умер на месте, виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован», — сообщил изданию представитель актёра Пол Кристенсен.