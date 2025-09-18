Звезда сериалов Зачарованные и Анатомия страсти Эверетт Янг погиб в ДТП

«Янг поздно вечером в воскресенье, 14 сентября, ехал один в машине по автостраде Вентура в Калифорнии. В его автомобиль врезалась машина, двигавшаяся по встречной полосе. Актёр умер на месте, виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован», — сообщил изданию представитель актёра Пол Кристенсен.
Кристенсен отметил, что Янг обладал беспрецедентной страстью как к искусству, так и к людям. Он основал некоммерческую организацию, поддерживающую художественные и музыкальные программы в школах.
Брэд Эверетт Янг сыграл роли во множестве популярных сериалов, включая «Главный госпиталь» и «Ангелы Чарли». Также он занимался профессиональной фотографией, его работы публиковались в Vanity Fair, Vogue и Elle.
Ранее сообщалось, что ведущий шоу «Американские коллекционеры» Майк Вулф и его партнёрша Летиция попали в серьёзную аварию. Обоих госпитализировали: у Летиции диагностировали множественные переломы (рёбер, челюсти, грудины), коллапс лёгкого, её экстренно доставили вертолётом в больницу, где ей предстоит несколько операций после снятия отёка.