На Камчатке произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами: что известно

Последствия камчатского землетрясения распространились и на соседний регион. ГУ МЧС по Сахалинской области объявило тревогу цунами для части Курильских островов. Предупреждение касается островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, где ожидается подход волны высотой до 0,2 метра. Примечательно, что, по данным сахалинских спасателей, на территории Северо-Курильского района само землетрясение не ощущалось. Тем не менее, превентивные меры были приняты в связи с возможным приходом волны из зоны сейсмической активности.