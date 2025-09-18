На Камчатке произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами: что известно

Землетрясение на Камчатке вызвало угрозу цунами для двух регионов.
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, вызвавшее угрозу цунами для восточного побережья полуострова. Впоследствии предупреждение было распространено и на Курильские острова, а все экстренные службы регионов переведены в режим повышенной готовности. Подробности в материале URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Камчатку обрушилось мощное землетрясение, объявлена угроза цунами: онлайн-трансляция.
Землетрясение на Камчатке.
Мощное землетрясение магнитудой 7,2, произошедшее утром у восточного побережья Камчатки, привело к объявлению угрозы цунами и переводу экстренных служб в режим повышенной готовности. Толчки, ощущавшиеся в Петропавловске-Камчатском силой до 7 баллов, стали причиной превентивных мер на Камчатке и Курильских островах. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,2.
Власти Камчатки объявили угрозу цунами.
Сразу после мощных подземных толчков, зафиксированных в 6:58 по местному времени, губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил об угрозе цунами для всего восточного побережья полуострова. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 располагался в Тихом океане, примерно в 93 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.
Все экстренные службы региона были немедленно переведены в режим повышенной готовности. Глава края заверил, что реагирование происходит по четко отлаженному алгоритму. Началась оперативная проверка состояния социальных объектов и жилых домов. Владимир Солодов призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что на текущий момент сведений о пострадавших или значительных повреждениях не поступало.
В МЧС предупредили о подходе волн у берегов Камчатки после землетрясения.
Побережье Камчатки в ожидании волныФото: Илья Московец © URA.RU.
Главное управление МЧС по Камчатскому краю выпустило конкретные прогнозы по возможному подходу волн цунами. Согласно данным ведомства, наибольшая опасность грозит району мыса Лопатка, где высота волны может достигнуть 1,5 метра. Для села Никольское и поселка Усть-Камчатск прогнозируется подход волны высотой до 0,5 метра. В столице края, Петропавловске-Камчатском, ожидается минимальная волна — до 0,1 метра. Спасатели обратились к населению с настоятельной рекомендацией не приближаться к береговой линии и воде до отмены угрозы.
Угроза цунами объявлена на Курилах после камчатского землетрясения.
Последствия камчатского землетрясения распространились и на соседний регион. ГУ МЧС по Сахалинской области объявило тревогу цунами для части Курильских островов. Предупреждение касается островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, где ожидается подход волны высотой до 0,2 метра. Примечательно, что, по данным сахалинских спасателей, на территории Северо-Курильского района само землетрясение не ощущалось. Тем не менее, превентивные меры были приняты в связи с возможным приходом волны из зоны сейсмической активности.