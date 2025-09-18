На Курилах объявили угрозу цунами после камчатского землетрясения

Сильный подземный толчок произошёл утром 19 сентября в Тихом океане в 149 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 39 км. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске сейсмическое явление ощущалось силой до 7 баллов. На восточном побережье Камчатки волна цунами может достигнуть до 1,5 метра, в то время как в Северо-Курильском районе землетрясение практически не ощущалось.