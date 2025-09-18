На Курилах объявили угрозу цунами после камчатского землетрясения

Сильный подземный толчок произошёл утром 19 сентября в Тихом океане в 149 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 39 км. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске сейсмическое явление ощущалось силой до 7 баллов. На восточном побережье Камчатки волна цунами может достигнуть до 1,5 метра, в то время как в Северо-Курильском районе землетрясение практически не ощущалось.
Ранее Life.ru сообщал, что на Камчатке за сутки произошло 16 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. Один из них жители Петропавловска-Камчатского почувствовали достаточно сильно.