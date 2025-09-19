Волна 30 см зашла в устье реки Налычево после землетрясения на Камчатке

В устье реки Налычево на Камчатке зафиксирована волна высотой около 30 см. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, волна возникла после недавнего землетрясения, произошедшего в регионе.
Министр подчеркнул, что высота волны составила примерно 30 сантиметров, и она достигла устьев реки Налычево. Специалисты продолжают мониторинг ситуации для предотвращения возможных последствий.
МЧС предупреждало о волнах до 1,5 м после землетрясения на Камчатке.
