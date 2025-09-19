Ричмонд
Полиция Ленобласти разыскивает мужчину, устроившего поджог в банке

В Ленинградской области правоохранительные органы разыскивают мужчину, совершившего поджог в отделении банка. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил портал 78.ru.



Инцидент произошел в городе Колтуши на Верхней улице. На опубликованных в Сети кадрах видно, как злоумышленник, несмотря на присутствие людей, вылил легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее около банкомата. После этого он беспрепятственно покинул помещение.

Очевидцам удалось самостоятельно потушить возгорание до прибытия экстренных служб. Пострадавших нет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поджога, говорится в сообщении.

Ранее африканец попытался поджечь здание банка на Новоясеневском проспекте в Москве. Задержанным оказался 37-летний уроженец Кот-д’Ивуара.