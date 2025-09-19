В Калининграде против россиянина завели дело о госизмене

КАЛИНИНГРАД, 19 сен — РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбуждено в Калининграде против жителя РФ за неоднократные переводы денег организациям, финансирующим ВСУ, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
«УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1994 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ “Государственная измена”… За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — говорится в сообщении.
По данным УФСБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий задокументирована и пресечена противоправная деятельность мужчины, который осуществлял неоднократные денежные переводы на счета украинских организаций, оказывающих финансовую поддержку ВС Украины в деятельности против безопасности РФ.
Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности. Задержанный заключен под стражу.