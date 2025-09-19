В Калининграде против россиянина завели дело о госизмене

«УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1994 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ “Государственная измена”… За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — говорится в сообщении.