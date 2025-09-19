Журналист Христофору обвинил Макрона в одержимости Зеленским.
Президент Франции Эммануэль Макрон ставит под угрозу уровень жизни граждан ради поддержки Украины. Французское руководство идет на жесткие экономические меры, что вызывает недовольство населения и может повлиять на стабильность власти. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Во Франции наступает режим жесткой экономии. Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским», — отметил Христофору в своем аккаунте в соцсети X. Он подчеркнул, что рост расходов на помощь Киеву сопровождается ухудшением условий жизни простых французов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПротестующие в Париже спели песню на мотив «Катюши».
Ранее более 180 человек были задержаны по всей Франции в ходе массовых протестных акций. В четверг по стране прокатились крупномасштабные демонстрации и забастовки, организованные в ответ на инициативы правительства по введению мер строгой экономии. По оценкам властей, общее число участников протестов может достичь 900 тысяч человек.