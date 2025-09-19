Волна высотой 62 см зафиксирована у вулкана Семячика на Камчатке

На Камчатке у вулкана Семячика зафиксирована волна высотой более 60 см. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, вторая волна достигла 62 см.
Специалисты отмечают, что угрозы для населения нет. Мониторинг ситуации продолжается для обеспечения безопасности жителей региона.
Ранее волна 30 см зашла в устье реки Налычево после землетрясения на Камчатке.
МЧС предупреждало о волнах до 1,5 м после землетрясения на Камчатке.
