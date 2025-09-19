Волна высотой 62 см зафиксирована у вулкана Семячика на Камчатке

На Камчатке у вулкана Семячика зафиксирована волна высотой более 60 см. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, вторая волна достигла 62 см.