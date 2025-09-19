В Калининградской области возбудили дело против финансировавшего ВСУ россиянина

Дело о государственной измене завели в УФСБ РФ по Калининградской области. По предварительным данным, мужчина неоднократно переводил деньги на финансирование ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Калининградской области.
Утверждается, что противоправная деятельность россиянина пресечена. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств. Подозреваемого в госизмене заключили под стражу.
«УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1994 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ “Государственная измена”, — сказано в сообщении.
Ранее суд вынес приговор жителю Севастополя. Он фотографировал места размещения кораблей Черноморского флота и докладывал о перемещении вертолетов Росгвардии. Мужчину признали виновным в госизмене.