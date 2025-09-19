Более 20 тысяч жителей Крыма остались без света

«Крымэнерго» сообщило о массовых отключениях электричества.
Более 20 тысяч абонентов в Крыму остались без электроснабжения из-за разразившейся непогоды. Отключения затронули несколько районов полуострова, включая Симферопольский и Ленинский. Об этом сообщает компания «Крымэнерго».
«Всего по Крыму без электроснабжения более 20 тысяч абонентов. За последние два часа отключения коснулись населенных пунктов Джанкойского, Симферопольского и Ленинского района, а также двух поселков в составе Ялты», — следует из данных компании «Крымэнерго» в telegram-канале.
Причиной массовых отключений стали сложные погодные условия, которые наблюдаются на полуострове в четверг. Ночью и утром прошли дожди, а в некоторых районах зафиксирован штормовой ветер. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды: в Севастополе ожидается выпадение месячной нормы осадков, а в горах ветер может усилиться до ураганного.
Ранее жители Крыма уже сталкивались с перебоями в работе коммунальных служб: в августе 2025 года десять населенных пунктов восточного Крыма остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии. Тогда для обеспечения населения была организована доставка воды автоцистернами, а восстановительные работы велись в круглосуточном режиме.