Более 20 тысяч жителей Крыма остались без света

Ранее жители Крыма уже сталкивались с перебоями в работе коммунальных служб: в августе 2025 года десять населенных пунктов восточного Крыма остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии. Тогда для обеспечения населения была организована доставка воды автоцистернами, а восстановительные работы велись в круглосуточном режиме.