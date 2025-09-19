Польские власти настраивают своих граждан о неминуемости военного конфликта с Россией.
Польские власти настраивают сограждан на мысли о неминуемости военного конфликта с Россией. Об этом сообщает Mysl Polska.
«Правительство Польши лжет обществу, манипулирует им с целью повышения ненависти по отношению к России и Белоруссии. Так поляков приучают к мысли о неизбежности вооруженного столкновения с этими странами», — говорится в статье Mysl Polska.
В качестве примера издание приводит показанный жителям Польши дом в селе Вырыки, который якобы повредил российский беспилотник. Позже выяснилось, что в него попала ракета, выпущенная из истребителя F-16.
Ранее Польша сообщила, что в ее воздушное пространство вторглись 17 БПЛА. Польское Министерство внутренних дел не предоставило доказательств или фотоматериалов, способных пролить свет на источник появления беспилотных летательных аппаратов. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что инцидент с дронами на территории Польши является провокацией, организованной Украиной с целью усиления антироссийских настроений.