На Камчатке после угрозы цунами зафиксировали волну в 62 см

В пятницу, 19 сентября, на Камчатке зафиксировали высокие волны.

Источник: Комсомольская правда

Власти Камчатского края предупредили об угрозе возникновения цунами после ощутимого землетрясения. Так, волна высотой в 62 сантиметра обнаружена у вулкана Семячик. Об этом оповестил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев на странице во «ВКонтакте».

За несколько минут до этого он сообщил о волне в 30 сантиметров. Она зафиксирована в устьях Налычево. Министр по ЧС предупредил жителей об угрозе и попросил держаться подальше от воды.

«Семячик, 62 см вторая волна», — сказано в уведомлении.

Как рассказали жители Камчатки, землетрясение, произошедшее 19 сентября, заставило их выйти из домов на улицу. Жители посчитали, что так будет более безопасно. Землетрясение оценили в 7,2 балла.

