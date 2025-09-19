Ричмонд
Три автомобиля столкнулись ночью в Алматы: водители чудом уцелели

Ночью 19 сентября на Восточной объездной автодороге Алматы произошло столкновение трех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным корреспондента Zakon.kz, среди них были Toyota Camry, Toyota Corolla и Mercedes-Benz E63.

Со слов участников движения, двигались они в северном направлении по Восточной объездной автодороге.

Сразу ниже улицы Диваева Mercedes при перестроении ударил Toyota Camry в заднюю часть.

Удар был такой силы, что Camry жестко отбросило в отбойник. Именно это препятствие «оградило» машину от падения в кювет.

После этого Camry снова отбросило на проезжую часть, где она встала поперек дороги.

Далее потерявший управление Mercedes врезался в попутно следовавшую Toyota Corolla, протаранив ее заднюю часть.

Toyota Corolla тоже откинуло в отбойник, но уже в противоположную сторону — в сторону встречной дороги. Так, отбойник «спас» машину от выноса на полосу встречного движения, она застряла в нем.

Mercedes на скорости также въехал в отбойник, разделяющий полосу движения со встречной дорогой.

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, в этом ДТП никто не пострадал. По всей видимости, очевидцы вызвали на место аварии скорую помощь.

Прибывшая на место бригада медиков констатировала, что водителям не понадобился даже осмотр.