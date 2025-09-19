Появление российского грузовика с новым знаком вызвало панику в Киеве

Рогов рассказал о панике на Украине.
Военный грузовик с новым тактическим знаком, замеченный на юге Запорожской области, вызвал панику на Украине. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, обсуждение появившегося в интернете видео с грузовиком привело к распространению слухов о переброске новых российских сил для наступления в регионе.
«Появление в интернете видео с одним грузовиком российских войск с неким новым тактическим знаком вызвало настоящую истерику на Украине и панику, что Россия якобы уже перебросила в Запорожскую область новые силы для наступления. Один российских грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.
Представитель Общественной палаты также уточнил, что в настоящее время нет подтверждений массового присутствия военных колонн с новым обозначением на юге Запорожской области. По его словам, на данный момент речь идет только об одном транспортном средстве, зафиксированном на видео..
Ранее сообщалось о появлении на российской технике нового тактического знака, напоминающего квадрат, и фиксировали колонны грузовиков с этим обозначением в районе Бердянска. Украинские источники связывали это с возможной переброской дополнительных российских сил и перегруппировкой войск на Запорожском направлении.