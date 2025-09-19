Военный грузовик с новым тактическим знаком, замеченный на юге Запорожской области, вызвал панику на Украине. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, обсуждение появившегося в интернете видео с грузовиком привело к распространению слухов о переброске новых российских сил для наступления в регионе.