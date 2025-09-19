Жителей Камчатки предупредили о возможном подходе волн до 1,5 метра

На Камчатке вновь произошло ощутимое землетрясение. Его магнитуду оценили в 7,2 балла. В связи с этим в регионе объявили угрозу появления цунами. Региональное ГУ МЧС предупредило жителей о возможных подходах волн до 1,5 метра.
В сообщении отмечается, что наиболее крупные из них могут быть зафиксированы у мыса Лопатка. Жителям посоветовали временно не приближаться к воде.
«Село Никольское, посёлок Усть-Камчатск возможен подход волны до 0,5 метра. Мыс Лопатка — до 1,5 метров, Петропавловск-Камчатский — до 0,1 метра», — сказано в уведомлении.
После объявления угрозы цунами уже зафиксировали высокую волну. Ее обнаружили у вулкана Семячик. Высоту волны оценили в 62 сантиметра. Ранее в устьях Налычево поступила волна в 30 сантиметров.