Волну высотой более 60 сантиметров зафиксировали у камчатского вулкана Семячик

На Камчатке у вулкана Семячика была зарегистрирована волна высотой более 60 сантиметров. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в социальной сети «ВКонтакте».
— Семячик, 62 см вторая волна, — говорится в сообщении министра.
Отмечается, что угрозы для населения нет.
Ранее на Камчатке была объявлена угроза цунами после сообщений о произошедшем землетрясении.
Кроме того, сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 6,1. Первый толчок произошел в 19:08, его очаг залегал на глубине 10 километров. Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о землетрясении, уточнив, что его магнитуда составила 7,2.
Кроме того, около поселка Лопатково в Ирбитском округе Свердловской области в ночь на 17 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,8. Подземные толчки зафиксировали около 00:22 по местному времени. Специалисты отнесли толчки к разряду средних.