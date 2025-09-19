Ричмонд
Волну высотой более 60 сантиметров зафиксировали у камчатского вулкана Семячик

На Камчатке у вулкана Семячика была зарегистрирована волна высотой более 60 сантиметров. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в социальной сети «ВКонтакте».

— Семячик, 62 см вторая волна, — говорится в сообщении министра.

Отмечается, что угрозы для населения нет.

Ранее на Камчатке была объявлена угроза цунами после сообщений о произошедшем землетрясении.

Кроме того, сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 6,1. Первый толчок произошел в 19:08, его очаг залегал на глубине 10 километров. Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о землетрясении, уточнив, что его магнитуда составила 7,2.

Кроме того, около поселка Лопатково в Ирбитском округе Свердловской области в ночь на 17 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,8. Подземные толчки зафиксировали около 00:22 по местному времени. Специалисты отнесли толчки к разряду средних.

