Волну высотой более 60 сантиметров зафиксировали у камчатского вулкана Семячик

Кроме того, сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 6,1. Первый толчок произошел в 19:08, его очаг залегал на глубине 10 километров. Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о землетрясении, уточнив, что его магнитуда составила 7,2.